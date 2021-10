Eigener bernebuorkerij Bears: "It is hjir gjin smoarge binde"

Fan de rjochter moatte der earst nije kontrôles komme foardat besletten wurde kin dat der mar 15 bisten oerbliuwe meie. By de Bisteboel libje ûnder oaren Afrikaanske stikelbargen, in reuzeskyldpod, in sebra en allerhanne fee.

'Net goed sjoen'

Eigener Auke de Jong is it net iens mei de kwalifikaasje 'vieze bende', sa't it Iepenbier Ministearje it neamde. De kontroleurs hawwe it net goed sjoen, fynt er.