Q&A: 'Libje mei de wolf freget beskerming fee, mar ek in oare tinkwize'

Wêrom wie in nij rapport nedich?

"Het beleid wordt herzien, want het vorige interprovinciale wolvenplan verloopt en er zijn veel nieuwe inzichten in Nederland en Duitsland. Het aantal wolven en de ontwikkeling van de populatie wolven in Duitsland is groot. Daar wordt voorzien dat men dit jaar 150 roedels heeft. In 2000 was dat er nog één."

"Dat laat wel zien hoe snel het is gegaan. Om de wolf conflictarm in ons land te houden, is het belangrijk om consequent te zijn. Dat betekent ook dat je goed instrueert wat wel en niet de bedoeling is."

Binne wolven yn ús iepenbiere romte net gefaarlik?

"In principe zijn wolven totaal niet gevaarlijk voor ons als mensen. Veel van de vermeende problemen met wolven berusten op een foutief beeld van wat wolven zijn en hoe ze zich horen te gedragen."

"Dat een wolf op klaarlichte dag door een cultuurlandschap loopt, is voor een wolf niet raar. Maar wij zijn dat beeld verloren als mens, nadat we de wolf eeuwenlang intensief verjaagd en bestreden hebben. Wolven die mensen niet kunnen verdragen omdat ze er bang voor zijn, zullen een land als Nederland snel verlaten. Het merendeel van de wolven vertoont schuw gedrag."

Wat fine jo fan de plannen foar in wolvestek?

"Het is voor de natuur zeer onwenselijk. En daar komt bij dat als er een dier is dat gespecialiseerd is in het vinden van lekken zoals een gat in een hek, dan is het wel de wolf. Het is een intelligente jager, met datzelfde gedrag verkent hij ook het landschap."

"De natuur staat in Nederland sterk onder druk door de intensieve versnippering van ons landschap, met veel wegen en verkeersbewegingen. Er is veel geld gestoken in het ontsnipperen van de natuur met ecoducten, verbindingszones, tunneltjes. Ook vanuit dat perspectief is het bijzonder onwenselijk voor wilde dieren dat ze belemmerd worden met een hek."

Hoe moatte wy it fee dan beskermje?

"Schapen in kwetsbare gebieden moet je veilig achter het juiste type rasters zetten. In voormalig Oost-Duitsland kunnen we goed kijken hoe zoiets kan. Daar hebben ze al lang ervaring met de wolf en daar zie je dat het aantal conflicten minimaal is. Als je op grote schaal de veehouders meekrijgt, dan leert een wolf dat vee helemaal niet interessant is als voedsel."

"Maar vooral in onze manier van denken, in hoe we ons moeten verhouden tot de natuur, moet wat veranderen. Daarom is het goed dat er samen met ons rapport een juridisch kader is verschenen. Nu is het aan de politiek om daar invulling aan te geven."