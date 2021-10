Fryske ûndersiker: "Wy kinne net sûnder gas út Waadsee en lytse fjilden"

Undersikers fan it HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) hawwe in rapport skreaun mei suggestjes oan de Nederlânske oerheid. Jilles van den Beukel wurke earder foar Shell en NAM, mar is hjoed-de-dei as enerzjy-analist oan it sintrum ferbûn.

Nederlân kin noch lang net sûnder lytse gasfjilden en gaswinning ûnder de Waadsee wurdt op dit stuit wol hiel maklik ôfsketten. Dat is de analyze fan Van den Beukel.

Ekstreme situaasje

Noch net earder hawwe de gasprizen sa heech west as no. Grutte fabriken moatte de produksje stillizze om't de kosten te heech oprinne. En foar hûshâldens driget in flinke ferheging fan de enerzjyrekken. "Op de gasmarkt is de huidige situatie echt extreem", seit ek Van den Beukel. "Als je het omrekent in olie, dan praat je over ongeveer 300 dollar per vat. Dat is heel hoog, zelfs bijna een beetje beangstigend."

'Lytse fjilden brûken bliuwe'

Dêrom moat Nederlân karren meitsje, fynt hy. Foar de wissichheid fan levering, foar it klimaat en út finansjeel eachpunt. "Nederland zou in ieder geval de kleine velden overeind moeten houden. Elk beetje gas wat je niet in Nederland produceert, moet je ergens anders vandaan halen. En in de praktijk is dat toch Rusland", seit hy.