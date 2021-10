Omwenners fan fleanbasis Ljouwert klear mei lûdsoerlêst F-35

Gerard Veldman fan de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) fertsjinwurdiget de omwenners fan de fleanbasis. Hy hat de ôfrûne dagen hegere lûdspiken sjoen: "Dêr't it yn it ferline om de 100dB siet, dêr komme we no op 110 oant 115dB."

En by sokke wearden meitsje dy tsien oant fyftjin desibel in grut ferskil, leit er út. It wurket nammentlik sa, dat wat heger de desibels, wat lûder elke ekstra desibel wurdt. "En dat is in hiel swier lûd dat je dan hearre, wat ek skea feroarsaakje kin oan it gehoar."

Ofwikend fleangedrach

De oerlêst is maklik te ferklearjen, seit Veldman: "De reden is fansels de oefening dy't der no is, wêr't no ek in soad bûtenlânske gastfleaners binne. Dêrom wurdt der mear flein, mar ek mear ôfwikend flein."

De oerlêst soe him benammen sitte yn dat ôfwikend fleanen. It betsjut neffens Veldman dat fleaners net altyd de gebrûklike rûtes fleane, wêrby't it doarp mear ûntsjoen wurdt. "Der binne bepaalde rûtes dy't se fleane moatte, mar net eltsenien is dêr fertroud mei. En dat feroarsaket faak mear leven."

Net bûn oan desibels

Netsjinsteande de botte oerlêst, oertrêdet de fleanbasis mei it lûd gjin regels. "Sy meie yn in jier in bepaalde hoemannichte lûd produsearje. Dat is net bûn oan bepaalde piken en dêrmei is it ek sa lestich om hjir wat oan te dwaan."

De eksamenflechten duorje noch in pear dagen, dêrnei moat it better wurde mei de oerlêst, seit Veldman: "Yn dy sin is it mei de oerlêst wol klear, want fan it leven dat se meitsje meie is in grut part al opbrûkt."

Dochs tinkt Veldman dat it noch net hielendal oer is mei it lûd. "Wêr't we wol wer mei te krijen ha, is dat aanst it jûns- en nachtfleanen wer begjint. Dat is wer efkes wennen foar de omwenjenden. Dat sil grif ek wer klachten feroarsaakje."