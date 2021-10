HEA! Karatebern krije les fan Europeesk kampioen

Karateferiening Iryoku yn Stiens hat in bysûndere gast. De Europeeske topfjochter Valeri Dimitrov is op besite om karatebern in workshop te jaan. Superspannend, want der stiet net alle dagen in mearfâldich Europeesk kampioen yn de sporthal. Tijmen en Wout lette ekstra goed op en folgje de ynstruksjes fan Dimitrov sekuer.