NHL Stenden en RUG winne publykspriis KIJK

Undersikers fan de beide skoallen hawwe dy priis wûn mei in ûndersyk nei in wize om oaljefersmoarging oan te pakken. Se hawwe it biomembraam SAVER ûntwikkele, dat makke is fan apelsoer. It ûndersyk krige 3600 stimmen.

Oalje út wetter helje

It membraam hat affiniteit mei oalje en wetter en dêrtroch kin it dy beiden skiede. As de poriën fan it membraam ferstoppe reitsje dan wurdt de oalje folslein ôfbrutsen. Dêrnei bout it membraam himsels suvere wer op.