De Suderpier is ôfsletten troch minsken fan diere-ambulânse Dier in Nood. Nettsjinsteande dat komme der tsientallen nijsgjirrige Aachjes en fotografen op Harns ôf om de walrus te sjen. Yntusken binne der saakkundigen fan seehûnesintrum Pieterburen by om te sjen oft alles goed is.