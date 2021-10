Steatekomitee biedt petysje oan yn Den Haag foar Frysk yn de rjochtbank

Nei in groepsfoto mei de Keamerleden en in bakje kofje koe it Steatekomitee wer oan de weromreis nei it heitelân begjinne. Albert van Dijk (FvD) hat wat mingde gefoelens oer de ekspedysje. "Soks jout my dochs wat it Calimero-gefoel. Frysk prate op de rjochtbank is wichtich, mar it is better as we dat yn Fryslân sels regelje kinne."

Ferfolch

De aksje foar it Frysk foar de rjochtbank krijt as it goed is ek noch in ferfolch. It komitee is ek dwaande om yn gearwurking mei Deputearre Steaten minister Sander Dekker, en mooglik ek syn kollega Grapperhaus, nei Ljouwert te heljen foar in opfiering fan it toanielstik Kneppelfreed fan Pier21. "It hat ús bliken dien dat minister Dekker net hielendal begrypt hoe't it sit mei it Frysk op de rjochtbank. It liket my in moaie kâns om de minister by te spikerjen en ôfspraken te meitsjen om it probleem op te lossen."