It giet om in wenhûs oan de Curaçaostrjitte yn Ljouwert. It hûs wurdt foar seis moannen sletten, nei't de plysje dêr earder dit jier fyftich wikkels mei kokaïne fûn. Boppedat lei der himp, ferpakkingsmateriaal en in pear tûzen euro oan kontanten yn it hûs.