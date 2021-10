Tall ship socht! Wylde Swan kin de fraach net mear oan

Alle jierren kin De Wylde Swan dus 150 middelbere skoalbern meinimme. "Mar der binne hieltyd mear bern dy't ús ûntdekke", fertelt Jildert Holtrop. "Dat komt ek trochdat we yn coronatiid trochsile koenen, dêr ha we in soad omtinken troch krigen."

Sa'n soad omtinken dat der op it stuit in wachtlist is. "Der is in wachtlist, en dermei soenen we no noch ien of twa reizen folje kinne. Elke dei komme der wol fragen fan âlders en bern oft se dit jier noch mei kinne." Dêrom wol de organisaasje Masterskip útwreidzje.

Twadde skip

"Dan is it earst dêr't je oan tinke in twadde skip. Wy binne op dit stuit oan it sjen hoe serieus oft de ynteresse is foar in ekstra reis", fertelt Holtrop.

Mar in twadde skip fine je net samar. "De Wylde Swan is hiel geskikt foar groepen, dat komt troch de yndieling. We moatte op syk nei in tall ship dat derby past. In soad tall ships sitte hutten yn, mar de Wylde Swan hat ien grutte romte."

Neffens Holtrop kinst it bêste wat om dy hinne hearre. "En der is ek in soart funda foar skipmakelers." Boppedat moat it skip geskikt wêze foar de lange reizen. "It skip moat alle sertifisearring ha om op alle wetteren farre te meien, lykas de Kariben en Yslân. Dêr binne allegear regels foar."

Risiko

Holtrop sjocht wol yn dat it in risiko wêze kin om in twadde skip oan te skaffen, as de ynteresse yn de takomst ôfnimme soe. "Mar somtiden moatte je risiko nimme om te sjen hoe't it giet."