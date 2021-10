Garnalefiskers leverje 8.500 bunder fiskgebiet yn op Waadsee

De garnalefiskers binne yn septimber útbetelle. Se dogge harren wurk mei lytse netten dy't oer de seeboaiem slepe. Dat soarget foar fersteuring fan it boaiemlibben, sizze natuerorganisaasjes.

It giet om in saneamde 'opkeapregeling'. It is ien fan de ôfspraken yn it Convenant Viswad, dat sletten is tusken oerheden, natuerorganisaasjes en de fiskerij. De bedoeling is dat 6,5 persint fan de fiskerijgebieten yn de Waadsee frijwillich sletten wurdt foar de garnalefiskers.

Boaiemlibben

Yn oparbeidzjen mei it ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiskerij en de sektor binne se al sûnt 2014 dwaande mei in plan om de garnalefiskerij yn de Waadsee te beheinen. It natuergebiet is ynternasjonaal beskerme en Unesco Wrâlderfgoed.

Dizze hjerst wurdt it Eierlânske Gat tusken Flylân en Teksel sletten. Troch dat gebiet te sluten, kin it boaiemlibben him dêr wer ûntwikkelje sûnder fersteuring. Dat is wichtich foar it seelibben op it Waad, seit it Waddenfonds.