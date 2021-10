Operaasje Fryske Flagge: Siebren de Boer sit yn Sweden yn it slaad

Siebren de Boer is berne yn Aldhoarne, mar opgroeid by Jorwert. "Ik kom fan in pleatsk tusken Jorwert en Hilaard, dêr bin ik opgroeid", sa fertelt hy. Hy wie ien fan de fjouwer bern, mar net ien fan har wennet mear yn Fryslân. Earder kaam syn sus Agnes al oan bar yn Operaasje Fryske Flagge, sy wennet yn Tasmanië.

"Doe't ik 18 wie bin ik nei Grins ferhuze foar stúdzje. Yn 2001 kaam ik op fakânsje in Sweedsk famke yn Frankryk tsjin. Trije jier letter is sy by my ynlutsen yn Amsterdam, dêr't ik doe wenne." It pear wurke in skoft, mar woe eins wat mear aventoer yn it libben.

Foar it wurk nei Stockholm

Siebren: "Ik krige in baan oanbean yn Hongarije, mar de bank dêr't myn freondinne wurke woe har wol hâlde. Sy fertsjinne better as ik, dus doe sei ik: dan gean ik mei dy mei. Sa bedarren wy yn Stockholm." Siebren wie doe 32 jier. Yn Sweden krige hy trije bern.

Nei it bûtenlibben fan Hjo

De húshâlding wennet lykwols net mear yn Stockholm, mar yn it plak Hjo. "Yn Stockholm hawwe wy sân jier wenne. Dêr krigen wy twa bern. Wy hiene al in simmerhúske by Hjo en hiene mei de bern wat mear romte nedich. De prizen yn Stockholm wiene heech, dêrom binne wy ferhuze nei ús simmerhûs."

In pear jier letter hat it pear in hûs kocht yn Hjo, net fier fan in grut mar. Siebren fynt it bûtenlibben geweldich en hy dûst alle dagen bûtendoar.