It ferhaal achter: "Do stiest der sa aldermachtichst tichtby!"

Marco van der Meer (50) út Ternaard is neist syn wurk as automonteur frijwilliger by it TT Circuit yn Assen dêr't er baanofficial is. En de wat er dwaan moat, is net samar wat. Dêr moatst stevich foar yn de skuon stean. Marco fertelt oer syn wurk as frijwilliger by de TT.

Dit is miskien wol myn kâns!

Hy is in grut leafhawwer fan motorsport, autosport, eins alles wat mei snelheid te krijen hat. Sa't er it sels seit: "Der moat wol in motor yn sitte." Hy seach faak op telefyzje nei eveneminten op it sirkwy en betocht hoefolle minsken eins wol net nedich binne om it spul op gong te helpen. "Ik tocht: dat soe ek wat foar my wêze. Ik hie der wolris wat om socht, mar koe der neat oer fine. En doe kaam ik in oprop tsjin op Facebook en tocht ik: Dit is miskien wol myn kâns!"