Noardeast-Fryslân ropt Den Haag opnij op gaswinning Waadsee net ta te stean

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders docht dat dit kear yn sjenswizen. Dat binne offisjele reaksjes op de foarnommen gaswinningsbesluten. Koartlyn stjoerde de gemeente ek al in brief oan de formateur fan it nije kabinet mei de fraach om de gaswinning ûnder it Waad fan tafel te heljen.

Boaiemdelgong

Gaswinning liedt ta boaiemdelgong en dêrtroch wurdt de problematyk fan it sâlter wurden fan de boaiem yn de regio fersterke. Dit is foar Noardeast-Fryslân ekstra wichtich fanwege de lânbou.

"Wij maken ons zorgen over de bodemdaling en de bodembewegingen, want dit heeft negatieve effecten voor het hele Waddengebied. Maar het heeft ook veiligheidsrisico's en het is een bedreiging voor de landbouw en daarmee ook voor de leefbaarheid van ons gebied", seit wethâlder Esther Hanemaaijer fan Noardeast-Fryslân.

Twa sjenswizen

It kolleezje hat twa sjenswizen nei Den Haag stjoerd. "We hebben een zienswijze ingediend op het inpassingsplan, dat is de hele ruimtelijke omgeving. Dus, hoe ziet de gaswinningsplaat eruit en hoe is het ingepast in het landschap. En we hebben een zienswijze ingediend op het winningsplan. Dat gaat echt over hoe er gas geboord gaat worden en hoeveel gas eruit de grond komt", fertelt Hanemaaijer.

De sjenswizen yntsjinje is it lêste dat de gemeente dwaan kin yn dizze faze fan de fergunningsproseduere, seit Hanemaaijer.

Unôfhinklik ûndersyk

Ut in ûnôfhinklik ûndersyk, dat oanfrege waard troch de Twadde Keamer, docht bliken dat minister Carola Schouten fan Lânbou en Natuer gjin tastimming jaan kin foar de gaswinning, omdat it net fêst stiet dat dy gjin skea feroarsaket. Hanemaaijer hopet dat dat ûndersyk meihelpt om de gaswinning te kearen.