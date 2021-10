Testfabryk moat bêste metoade opsmite foar oanpak medisynresten yn Waadsee

Resten fan medisinen kinne grutte skea oan it ekologysk systeem feroarsaakje. As it fabryk in sukses is, wol it Waadfûns de technyk by mear havens oan de Waadkust tapasse. It suvere wetter moat ek geskikt wêze as proseswetter foar bedriuwen. Sa hoege dy gjin kraanwetter te brûken.

"Als wij afvalwater zuiveren, dat uit het riool komt, kunnen we dat heel schoon maken. Maar medicijnresten krijgen we er nog niet uit. En dat is best wel veel", seit Herman Beerda fan it wetterskip Noorderzijlvest yn Grinslân, dêr't Garmerwolde ûnder falt.

Net biologysk ôfbrekber

Yn it testfabryk wurdt ûndersocht wat de bêste metoade is om medisynresten út it wetter te krijen. Dat is net maklik, want der is in grut ferskaat oan medisinen en se kinne net biologysk ôfbrutsen wurde, seit Beerda. "Het meeste slib dat wij verwerken, wordt afgebroken door bacteriën. Die vreten de rommel op, maar die medicijnresten lusten ze niet. Dus die blijven erin zitten."