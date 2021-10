Gerrit Bennerpriis giet nei fûgelfantast en byldzjend keunstner O.C. Hooymeijer

It nijste betinksel fan Hooymeijer is de 'steenknieler'. "Omdat vliegveld Lelystad al zo lang niet in gebruik is, heeft die vogel zich daar gevestigd. Het is een bijzondere vogel. Ik hoop dat het vliegveld niet doorgaat, omdat de steenknieler op de start- en landingsbaan nestelt."

Gerrit Bennerpriis

De Gerrit Bennerpriis foar byldzjende keunst bestiet sûnt 2003 en wurdt útrikt troch Provinsjale Steaten. De stichting Keunstwurk organisearret de priisútrikking. De priis is neamd nei Gerrit Benner (1897-1981), in wichtige Fryske lânskipsskilder.

De winner krijt 4.000 euro, in oarkonde en in tentoanstelling yn it Fries Museum yn Ljouwert. "En een zoen van Sietske Poepjes, dat is natuurlijk ook wat waard."

Der komt woansdei in konservator fan it Fries Museum del by Hooymeijer. "Hoe we het gaan invullen weet ik niet. Maar ik hoop dat we een tentoonstelling kunnen maken die laat zien hoe het in mijn hoofd gaat. Ik hoop dat we de veelheid aan gedachtes en de uitvoering daarvan kunnen laten zien."