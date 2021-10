Harns hâldt nachts de wacht by de Suderpier: walrus werom yn haven

"Sy is werom. It is hiel bysûnder, mar spitigernôch is sy der wer", seit Hidzer de Ruiter fan de diere-ambulânse. Sûnt freed wie de walrus wer fuort, nei't sy in skoftke yn Harns lein hie. "Eins heart sy hjir net te wêzen. Sy siket it plakje, mar nei alle gedachten hat sy in ferkearde ôfslach naam."