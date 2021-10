SneekermeerRun skrast en komt net werom: organisaasje lilk op gemeente

Sportvereniging Friesland is net te sprekken oer de gearwurking mei de gemeente Súdwest-Fryslân. Neffens in ferklearring is by har it byld ûntstien dat it team fergunningen fan de gemeente en de plysje it evenemint überhaupt leaver net hawwe.

Der is oardel jier wurke oan de SneekermeerRun, seit de organisaasje. It wie yn 't earstoan de bedoeling dat de wedstriid op 17 oktober 2020 organisearre wurde soe, mar it is dêrnei twa kear útsteld. Der leine in draaiboek, ferkearsplan, kaarten en in yndieling fan frijwilligers, mar dochs bleau de gemeente mei kritykpunten kommen.

Tsjinwurke

De organisaasje skriuwt it te begripen as der punten oanpast wurde moatte foar de feiligens fan dielnimmers en besikers. Mar de organisatoaren hawwe it gefoel dat sy bot tsjinwurke binne. Sy freegje har ôf oft de gemeente net gewoan in tal punten siket om it evenemint mar skrasse te kinnen.

Yn it ferkearde kielsgat

De plysje soe de opmerking 'weet jij überhaupt wel hoe je een evenement moet organiseren?' makke hawwe, skriuwt de organisaasje. Sportvereniging Friesland skriuwt dêrnei: "Dit is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten en is de samenwerking met de gemeente per direct beëindigd en zal er géén SneekermeerRun gaan plaatsvinden."

Der binne al in soad kosten makke foar de tariedingen en troch it útstellen fan it evenemint. De organisaasje seit noch út te sykjen hoe't eltsenien kompensearre wurde moat.

Dielnimmers meie op 30 oktober net op eigen inisjatyf de rûte drave, skriuwt de organisaasje. As soks wol bart, riskearret de organisaasje in twangsom foar eltse ynskreaune dielnimmer.