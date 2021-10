Alde Fryske Tsjerken wol mear tsjerken permanint ferhiere om jild op te heljen

Alde Fryske Tsjerken wol graach dat har tsjerkegebouwen brûkt wurde, mar sjocht ek dat de merk foar konserten, eksposysjes en tentoanstellingen 'net einleas grut' is. Itselde jildt foar it brûken fan in tsjerke as troulokaasje. It gefolch is dat net alle tsjerken fan de stichting yntinsyf brûkt wurde.

Permanint ferhiere

Dêrom sjocht de stichting by dizze tsjerken graach in fêste hierder: dat soarget ommers ek foar fêste opbringsten.

Yn Teridzert, Sint-Jabik, Raard, Jorwert, Hegebeintum, Britsum, Bears en Allingawier is al sprake fan it permanint ferhieren fan de tsjerken. Mar nei 2024 ta sil der noch mear sjoen wurde nei hokfoar tsjerken dêrfoar in oanmerking komme kinne. Yn oare gefallen sil men 'actiever zoeken naar nevenbestemmingen' foar tsjerken.

Doarren faker iepen

De stichting wol ek ynsette op it duorsum brûken fan tsjerken, al binne grutte oanpassingen net altyd mooglik by monumintale tsjerken. Yn gearwurking mei Stichting Organum Frisicum wol Alde Fryske Tsjerken ek mear omtinken foar de oargels yn Fryslân.

Fierder ûndersiket Alde Fryske Tsjerken hoe't sy derfoar soargje kinne dat har tsjerken de doarren faker iepen hawwe. Dat moat minsken ek mear belutsen meitsje.

54 tsjerken yn behear

Alde Fryske Tsjerken is yn 1970 oprjochte om foar te kommen dat âlde, monumintale tsjerkegebouwen fertutearzje soene, of sels sloopt wurde soene. Yntusken hat de stichting 54 tsjerken, 7 begraafplakken en 2 klokkestoelen yn besit.