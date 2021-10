"Wy binne ûnder druk set troch it KNSB: wy woene Thialf net ferlieze"

De polityk fielde dêr druk troch. Tjalsma: "Wy sieten wol ûnder tiidsdruk fan it reedrydbûn KNSB mei dy wedstriid. Miskien hiene wy mear tiid keapje moatten foar eksterne saakkundigens, dat is grif in punt. Mar wy binne wol ûnder druk set troch it KNSB om in beslút te nimmen, om't oars in oar de topsportfasiliteit winne soe. Wy woene Thialf net ferlieze."

Boppedat wiene der de Nuon-jilden, it jild dat frijkaam troch it ferkeapjen fan it enerzjybedriuw yn 2009. Dat jild moast útjûn wurde. "Wy hiene doe finansjele druk út Den Haag, der wie jild om wurkje te litten foar Fryslân. Fryslân krige 300 miljoen, wy tochten: 50 miljoen foar Thialf. It CDA hie der in soad ambysje yn om Thialf oerein te hâlden", seit Tjalsma.

Wol praat oer eksploitaasjetekoart: mar net yn it iepenbier

Dochs is der efter de skerms wolris neitoch oer de mooglikheid fan in eksploitaasjetekoart. "Ik haw it dêr mei kollega's yn Provinsjale Steaten oer hân. Miskien wol te min yn it iepenbiere debat. Wy seine: it tekoart kin noch wolris in miljoen it jier wêze. As ik it dan no sjoch, dan falt it bedrach miskien noch wol ta."

Tenei better ûndersyk nedich

Steateleden fan doe en no fine dat de Rekkenkeamer gelyk hat dat by ditsoarte projekten yn de takomst better ûndersyk en ekspertize fan bûtenôf helle wurde moat.

"Ik tink dat sy efterôf wol gelyk hawwe, mar wy hiene doe wol in business case dy't slutend wie", sa seit Tjalsma. "Mei de kennis fan no hienen wy mear gokt dat de merk byspringe soe, ek yn it sponsorjen. Dat is noch net slagge."