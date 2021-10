Net samar fergunning foar Waadgaswinning: "Nu afwachten wat ministers doen"

It die moandei bliken dat de minister gjin fergunning jaan kin foar gaswinning op basis fan de ynformaasje dy't der no is. Der is noch tefolle ûnwissens en wittenskiplike twivel oer de gefolgen.

"We waren wel blij", seit Bromet. Sy wie ien fan de Keamerleden dy't om it ûndersyk frege hat, "Maar we moeten wel afwachten wat onze bewindspersonen hiermee gaan doen. Daar zullen we ze ook aan houden."

Ek yn debat mei minister Schouten

GrienLinks sjocht dêrfoar net allinne nei demisjonêr minister Stef Blok fan Ekonomyske Saken en Klimaat, mar ek nei minister Carola Schouten fan Natuer. "Ik neem aan dat wij nu weer in debat gaan met de minister. GroenLinks wil dat debat niet alleen met minister Blok voeren, maar ook met minister Schouten, omdat zij verantwoordelijk is voor natuurbehoud in Nederland. We zullen kijken of zij van gedachten veranderen door dit juridische onderzoek."

Bromet is optimistysk

Minister Blok hat earder oan de Keamer witte litten dat er takom maitiid pas in beslút nimme sil. Mar Bromet is optimistysk. "We hebben aldoor gedacht: hoe kan het zo zijn dat een minister een vergunning moet verlenen aan diegenen die een gasboring willen doen in de enige wilde natuur die we hebben in Nederland."