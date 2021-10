Yn Ljouwert is de tsiende edysje fan City Proms. It klassike muzykfestival wurdt dit jier hâlden fan 2 oant en mei 10 oktober. Dat is langer as it gebrûklike wykein. De lokaasjes fan it festival lizze ferspraat oer de stêd en binne meast binnendoar. Moandei wie PA'dam mei Mozarts Requiem yn fersoargingshûs Erasmus.