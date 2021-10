Dokters witte net wat se moatte as coronaklachten bliuwe

Der is wol stipe, mar trochdat pasjinten sels fan alles útfine moatte, wurde se ûnwis, seit Van Aalst. "Her en der zijn initiatieven, maar de verbinding daartussen ontbreekt. Het is te versnipperd."

Doe't Van Aalst fernaam dat har pasjinten allegearre itselde probleem tsjinkamen, en dat de oerheid dêr neat oan die, woe se sels wat dwaan. Se hat mei longdokters in plan makke, dêr't yn stiet watfoar help der nedich is by bepaalde klachten.

Dreech

Relatyf sjoen binne it net in soad minsken dy't lang klachten hâlde as se besmet west ha mei it coronafirus, seit longdokter Jolanda van Kuijvenhoven, en dat makket it dreech om der in behannelplan foar te meitsjen.

"Het is best wel lastig om voor een specifieke patiënt te zoeken waar die met zijn klachten heen kan."