Knegt hat him pleatst foar de wrâldbekers, mar Breeuwsma net

Datselde jildt by de froulju foar Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Rianne de Vries wie dat noch net, mar giet ek mei nei Azië. Yara van Kerkhof en Georgie Dalrymple meitsje de seleksje by de froulju kompleet.

Kar by de manlju dreger

By de manlju wie de kar yngewikkelder. Der binne in soad jonge shorttrackers dy't harren de lêste tiid goed sjen litte. Njonken Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat mei ek Sven Roes mei.

Breeuwsma net opnommen

Daan Breeuwsma is de opfallende ôfwêzige yn de seleksje. Jens en Melle van 't Wout, fan Sint Jânsgea, binne wol opnaam yn de seleksje fan bûnscoach Jeroen Otter. De lêste man is Dylan Hoogerwerf.

Oktober en novimber

De earste wrâldbeker is fan 21 oant 24 oktober yn Bejing, dêr binne yn febrewaris ek de Olympyske Spelen. De twadde wrâldbeker is in wike letter yn Nagoya yn Japan. Dêrnei folgje ein novimber noch twa wykeinen yn Debrecen (Hongarije) en Dordrecht. Nei dizze fjouwer toernoaien is wis hoefolle Nederlânners nei de Olympyske Spelen meie.