Unôfhinklik ûndersyk: minister moat gaswinning Ternaard ferbiede

It ûndersyk is dien troch de Waadakademy, yn opdracht fan de Twadde Keamer. Keamerleden hiene frege oft it ech sa wie dat de minister de fergunning net wegerje koe.

Gaswinning net definityf fan tafel

Mei dit ûndersyk is de gaswinning by Ternaard noch net definityf fan tafel. Der is noch in juridyske opsje, dy't gaswinning mooglik makket, ek as it net fêst stiet dat der gjin skea troch ûntstiet.