Gouden Dei fan de Learaar yn Sumar: "Fielst nochris de wurdearring"

Direkteur Baukje Bijma woe de minsken fan har skoalle graach ferrasse mei allegear gouden guod. "It tema hjoed is 'do bist goud wurdich'. De ôfrûne oardel jier ha swier west foar elkenien, mar ek foar de learkrêften. It wurk is der net ienfâldiger op wurden, dat ik woe se witte litte dat se wurdearre wurde."

Meiwurkers fan It Bynt krigen, doe't se op harren wurk kamen, allegear in gouden slinger, in gouden hoed en der weine sûkelaadsjes yn in gouden snoeppapierke. En dat wie noch net alles, seit Bijma. "Ik ha alle âlders frege om in kadootsje mei te jaan oan de bern, mei it gouden tema yn 'e achterholle."

'Gouden juf'

Dat docht wol bliken yn de beukerklasse fan juf Joukje. Sy wurdt folslein ferrast mei tal fan kadootsjes lykas gouden klompkes, in gouden medalje en in hiel soad sûkelade. 'Bedankt dat je een gouden juf bent' stiet derby skreaun. Of 'Juf Joukje is nummer 1'.

"It is in grutte ferrassing", seit Joukje Venema, de juf fan de beukers. "Alle dagen binne foar my bysûnder, mar hjoed fiele je nochris de wurdearring dy't je krije fan bern en âlders. Nei it ôfrûne jier mei lockdowns en thúsûnderwiis is dat wol hiel spesjaal."