Nei jierren wer in Fryske hurdfytswedstriid: Elfsteden Classic

Yn 2010 wie de Batavus Prorace, mei start en finish yn Ljouwert, de lêste wedstriid fan sa'n kaliber. Yn de foarige iuw wienen der tal fan grutte koersen yn Fryslân, dêr't ek de grutste ploegen en fytsers fan de wrâld oan de start stienen.

De lêste tsien jier komt it profpeloton hast noait yn Fryslân, útsein as it is as ûnderdiel fan in etappekoers, lykas de Benelux Tour in goede moanne lyn.

Nei dy iepeningsetappe fan de Benelux Tour, fan Surhústerfean nei Dokkum ta, wie der in soad entûsjasme oer it fytsen yn Fryslân. "Eigenlijk heeft Fryslân geen natuurlijke hindernissen voor de koers. Behalve één: de wind. Die was er en heeft de koers heel mooi gemaakt", sei Christophe Impens fan dy Benelux Tour.

Yn alle gefallen troch de alve stêden

Hoe't it parkoers fan de nije wedstriid der krekt út komt te sjen, is noch net dúdlik. "We gaan in ieder geval door de elf steden. De gesprekken over de exacte details zijn allemaal nog gaande, maar het wordt een echt publieksevenement", seit Rondhuis. "Daarnaast komt er een uitgebreid programma van side evens met lokale en maatschappelijke initiatieven."

Kommend jier is de Elfsteden Classic in koers yn de saneamde kategory 1.2. Dat is te ferlykjen mei it nivo fan de Ster van Zwolle.

De organisaasje is yn hannen fan Courage Events. Rondhuis hat de lêste jierren in belangrike rol spile foar it hurdfytsen yn Noard-Nederlân. Courage sit ek achter de Healthy Ageing Tour, Olympia's Tour, de Simac Ladies Tour en it NK hurdfytsen op de VAM-berch.