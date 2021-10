It ferhaal achter: "It liket tsjinwurdich wol sa dat it allegear botse moat"

"Se binne skjin, moai drûch op de poaten en glânzje deroer", seit Yde Wierda (43) yn de reportaazje. "It is machtich om te sjen hoe't se har hjir ûntwikkelje." It is in prachtich gesicht as er syn kij út de feewein loslit yn it natuergebiet. De bisten springe deroer.

Ko út de sompe rêde

Yn it foar wie er benaud dat it fee it dêr net rêde soe, om't it op guon plakken hiel sompich is. "We ha mar ien kear in bist út de sompe helje moatten. Dat wie yn it earste jier."

De boer pachtet sa'n trije jier it natuergebiet Sippen-finnen, dat likernôch 90 bunder grut is, fan It Fryske Gea. "Hearst wol gauris dat soks net kin, dat agrariërs en natuerbehearders net mei-inoar kinne om't se ferskillende belangen hawwe. No, ik kin dy út eigen ûnderfining fertelle dat it krekt hiel goed giet", fertelt er wylst er op de trekker oan it meanen is.