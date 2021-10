Poepjes foar taspraak yn Hongarije: net belearjend, mar wol in boadskip

Poepjes is yn Hongarije op in konferinsje oer it minderhederjocht fan de Ried fan Europa. Hongarije is op it stuit foarsitter fan dy ried. "Ik wol fertelle hoe't we yn Nederlân de rjochten foar de Fryske taal regele ha", fertelt de deputearre.

"Dat je ûnderwiis yn it Frysk krije kinne bygelyks. Mar ik wol net allinnich mar pronkje, want ek by ús is net alles likegoed regele. Sjoch nei de tolkekwesty en de fergoeding fan de tolken."