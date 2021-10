Aktiviteite-app foar âlderein: fan kofjemoarn oant lêzing

Wolwêzensorganisaasje De Skûle wol âlderein mei de app Dag!enDoen! helpe om mear aktiviteiten yn de buert te finen.

Yn de app, dy't dizze wike presintearre is yn Tsjummearum, is in soarte aktiviteitekalinder te finen. Net allinnich yn soarchsintra yn de twa gemeenten, mar ek yn doarpen en tsjerken yn 'e buert.

It kin bygelyks gean om in kofjemoarn yn in buerthûs of in lêzing fan in fûgelklup.

Simpel

"Mei dizze app moat der yn ien eachopslach te sjen wêze wat der yn de omkriten te dwaan is foar âlderein", seit direkteur-bestjoerder Joke Bandstra fan De Skûle Welzijn. "Je kinne ek oanjaan oft je ferfier nedich ha."