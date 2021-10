Soargen oer it fertutearzjen fan Het Spoordok: de griene sône fan Snits

Hy leit út wat krekt it probleem is: "It sliket stadichoan ticht: it reid groeit tefolle, it wetter komt te heech, beammen falle om, dûkers binne ferstoppe. It ien is wer it gefolch fan it oar. Der moat in grut plan komme om wer wat streaming yn it gebiet te krijen."

Brief

Fertsjintwurdigers fan Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek ha in brief nei de provinsje, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân skreaun. ProRail hat ek in brief krigen, as eigener fan it gebiet. "Dat makket it sa muoilik. Want foar ProRail wie it eartiids net yn har belang om der wat oan te dwaan."

De gemeente wit fan de problemen en hat twa jier lyn al ûndersyk dwaan litten. "Us boargemaster wit derfan, sy hat ek sjoen dat der op guon plakken noch mar fiif sintimeter wetter sit." Dat is net goed foar de natuer en de bisten. "De iisfûgel sit der, de reiddomp, de hoarnûle, libellen, flearmûzen, stienmurden."

De stichting hopet dat der in 'taskforce' ta stân komme kin om Het Spoordok te behâlden.