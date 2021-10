'Provinsje wie te roaskleurich yn it behâlden fan Thialf'

Provinsie Fryslân hie mar ien wichtich argumint foar eagen om ynvestearje te bliuwen yn Thialf: it behâld fan it iisstadion. "Het was een kroonjuweel, met een nationale en internationale uitstraling. Dus er was veel aan gelegen om dit te behouden."

Druk fan bûten de provinsje

Dêr komt nochris by dat der ek oare stêden yn it lân wiene dy't plannen hiene foar in iistempel, lykas Zoetermeer en Almere. It wie dus foar de provinsje wichtich dat Thialf 'toonaangevend en competitief' bliuwe soe, sa't Van der Bij seit. "Eentje die internationaal kan concurreren."

Ekonomyske kant ûnderbeljochte

De Noardlike Rekkenkeamer hat wol begryp foar dy arguminten. "Wij vinden de cultuurhistorische argumenten houdbaar en begrijpelijk. Maar door die consensus bleef de bedrijfseconomische kant onderbelicht."

As jo it as provinsje echt wolle, moatte jo ek earlik wêze oer wat it yn de takomst kostje sil, fynt Van der Bij.

Elfstedenhal

Wat Van der Bij wol fernuvere hat, is dat de provinsje ek bot ynset hat op de bou fan de Elfstedenhal yn Ljouwert. "Thialf is daardoor naar schatting zo'n 250.000 euro aan inkomsten misgelopen. Het heeft ons ook verbaasd, omdat het bekostigen van sportaccommodaties eigenlijk een gemeentelijke taak is. Daar is van afgeweken voor Thialf, maar ook voor de Elfstedenhal."