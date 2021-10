Minste orgaandonoaren yn it noardeasten fan Fryslân

Sûnt it ynfieren fan de nije donorwet ferline jier july, binne der yn Nederlân goed in miljoen orgaandonoaren by kaam. Goed 10 miljoen minsken hawwe sûnt dy tiid oanjûn wat har winsken binne.

Automatysk donor

Neffens de nije wet binne je, as je sels net in kar meitsje, automatysk donot. Dêrtroch is ek de groep dy't echt gjin donor wurde wol flink tanommen: fan 2,3 nei 4,3 miljoen minsken.

Flylanners ha it minst faak in kar makke

In fjirdepart fan de Nederlanners hat net in kar makke. Op Flylân hat sels 64 persint fan de ynwenners noch net in kar makke. It eilân is dêrmei de gemeente dêr't yn ferhâlding de measte minsken noch gjin kar trochjûn hawwe.