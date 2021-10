Leveransier Fenor Energie fan It Hearrenfean stiet der striemin foar

Fenor Energie, fêstige oan de Mercurius op It Hearrenfean, hat in negative solvabiliteit. Dat hâldt yn dat it bedriuw net mear oan de finansjele ferplichtingen foldwaan kin.

In lyts ferlies kin der yn sa'n gefal al foar soargje dat sokke leveransiers fallyt geane. Mei de winter foar de doar liket it in kwestje fan tiid foar't der mear bedriuwen omfalle, sa skriuwt de Vastelastenbond.

Lytsere enerzjymaatskippijen

Hegere tariven hawwe benammen gefolgen foar lytse enerzjymaatskippijen. De Vastelastenbond hat de jierrekkens fan 19 enerzjymaatskippijen ûndersocht. Seis steane der dus striemin foar, mar ek seis oare maatskippijen hawwe in kâns op problemen.

By lytse maatskippijen sjogge je faak dat sy risikofoller ynkeapje. Enerzjy dy't tsjin in fêst taryf ferkocht is, moat dan noch ynkocht wurde. Soks giet faak goed, útsein as de enerzjyprizen flink omheech gean. Dat is no it gefal.

Klanten net samar sûnder stroom of gas

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hat as tafersjochhâlder om mear ynformaasje frege oer de wissichheid fan levering takom winter. Sa moat enerzjy garandearre wurde, da't konsuminten net dupearre wurde.

Minsken komme net samar sûnder stroom of gas te sitten, mar klanten kinne wol foarskotten kwytreitsje. Ek moatte klanten in nij kontrakt ôfslute tsjin hegere tariven.