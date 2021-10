CDA hat noed oer Wrâlderfgoedkrusing by Noardwâlde

Wethâlder Jack Jongebloed joech oan dat it noch hieltyd wachtsjen is op de provinsje, dy't op syn beurt seit te wachtsjen op in ûngelokkeregistraasje. Riedslid Afke Kester, dy't sels út Noardwâlde komt, hie net in soad begryp foar de argumintaasje.

Mear toeristen om UNESCO

Neffens Kester is de needsaak om de krusing by de Friesche Brug oan te pakken allinne mar grutter wurden. De Oostvierdeparten binne koartlyn UNESCO Wrâlderfgoed wurden. Dêrtroch komme der mear toeristen nei it Frysk-Drintsk grinsgebiet, dy't de situaasje by de Vierdeparten net kinne.