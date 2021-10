Rekkenkeamer oer Thialf: Provinsje hannele te folle mei emoasje

In diel fan de ferliezen komme troch de sinnepanielen dy't op it dak lizze. De panielen binne mei it isolaasjemateriaal op it dak net feilich, dêrom meie se net oan en krijt Thialf dêr gjin ynkomsten út.

Advizen

Nei oanlieding fan it ûndersyk jout de Rekkenkeamer advizen. It advys foar de provinsje is om by yngewikkelde projekten as Thialf yn de takomst om ekspertise fan eksterne partijen te freegjen. Boppedat moat der in 'specifiek beleidskader' komme foar sokke grutte projekten.

Deputearre Steaten jout oan dat se har grutdiels yn de útkomsten fan it rapport fine kinne, mar it opstellen fan sa'n beleidskader in 'te dwingend keurslijf' fine.