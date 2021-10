FIDEO: It earste grutte kongres nei de coronaferrommingen

Leafst 400 minsken kamen nei de earste dei fan it Wetsus-kongres yn De Harmonie yn Ljouwert. Nei it scannen fan de QR-koade koe eltsenien nei binnen, om te netwurkjen en te harkjen nei speeches oer wettertechnology. It kongres is it earste grutte kongres dat yn Fryslân wer hâlden wurde kin.