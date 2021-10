Fiif Friezen op nije Boerinne- en Boerekalinder

It is de 11e edysje dat De Boerinnen Kalender útjûn wurdt en de 4e kear dat der ek in ferzje mei manlju is. Op 8 oktober wurdt de nije kalinder offisjeel presintearre mei in show, wêryn't alle boeren oer in catwalk rinne.

De Friezen op de kalinder binne de boerinnen Dyan (Langwar), Gerjanne (Rotsterhaule), Nynke (Ychtenbrêge), Sjoukje (Snits) en boer Auke (Eastersee).