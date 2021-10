Plysje Ljouwert siket tsjûgen fan strjitrôf oan it Potmargepaad

De plysje fan Ljouwert is op syk nei tsjûgen fan in strjitrôf oan it Potmargepaad, dat barde moandei om 13.40 oere hinne. It giet om in oerfal op in frou yn in scootmobyl. Neffens de plysje is de frou it jild kwytrekke dêr't sy oars in moanne fan rûnkomme koe.