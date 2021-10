Fryslân Fûns sammelet jild foar juridyske striid foar de Fryske taal

Nettsjinsteande dat it Frysk in Rykstaal is, sjocht it Fryslân Fûns dat it Frysk hieltyd minder brûkt wurdt. Dat komt foar in part om't de oerheid 'sleau' omgiet mei it Frysk, sa fynt it fûns.

Rjochtsaken om it Frysk

"Wy binne net fan doel om sels in rjochtsaak te fieren, mar wy wolle klearstean mei jild as dat nedich is", leit ponghâlder Arjen Dijkstra fan it Fryslân Fûns út. It fûns hat noch net fuort in saak op it each dêr't it jild by ynsette wol.