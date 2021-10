Bargehâlderij Noardwâlde wreidet út, omwenners nei rjochter

It bedriuw wol in nije skuorre bouwe en útwreidzje nei 1.482 bisten. De gemeente is akkoart gien mei de plannen omdat it binnen it bestimmingsplan falt. Neffens de gemeente is it systeem fan it húsfestjen ynnovatyf en bistfreonlik.

Te maklik fan tafel fage

Neffens 42 omwenjenden binne harren arguminten tsjin de útwreiding te maklik fan tafel fage troch de gemeente. Neffens harren binne der ferlykbere plannen op oare plakken troch de rjochter ferbean en hoopje dat dat hjir ek slagget.

De gemeente seit dat alle gebouwen yn Noardwâlde foarsjoen binne fan 'luchtwassers' en dêrmei foldogge oan de easken foar it emisjefrije húsfestjen fan bargen.