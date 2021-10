Ald-spiler Piet Keur: "Heerenveen heeft een sloom elftal"

Piet Keur spile yn totaal foar seis ferskate klups, benammen oan syn perioade by Hearrenfean hat hy goeie oantinkens. Sa fynt hy Foppe de Haan ien fan syn bêste trainers dy't hy hân hat.

De passy fan Foppe

"Foppe was gewoon een goede trainer, heel realistisch. Hij zei: We spelen voor het publiek, we klappen erop en dan zien we wel. Hij zat ook vol passie. Je kon echt niet stilstaan, dan was je de lul."