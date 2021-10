No ek GO scooters foar langere ôfstannen beskikber yn Ljouwert

De nije dielscooters kinne 45 kilometer yn de oere ride en binne dan ek bedoeld om gruttere ôfstannen ôf te lizzen.

Helm ferplichte

Bestjoerders fan de fluggere scooters binne ferplichte om in helm op te dwaan, dy sitte al by de scooter en kinne iepene wurde mei in app. Sûnt july 2020 ride der yn Ljouwert mear as 100 elektryske scooters om dy't minsken efterlitte kinne sadat in oar de scooter ek wer brûke kin.

De stêd Grins hat ferline wike besluten om de scooters fan maaie takom jier ôf te ferbieden.