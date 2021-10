Sinne-autorace yn Marokko yn stee fan Australië: "Veel hoogteverschillen en bochten"

De ploech fan Solar Team Twente sit al in oantal wiken yn Marokko. "De auto is er inmiddels ook", seit de Harnzer Hoen. "We zijn nu volop bezig om 'm honderd procent raceklaar te krijgen."

De sinne-auto's ride gewoanwei races yn Australië. Dêr is de auto ek op boud. It racen yn Marokko is hiel oars. "In Australië is het een race van 3.000 kilometer tussen Darwin en Adelaide met daarin één afslag. In Marokko rijden we over het Atlasgebergte. Dat betekent veel meer hoogteverschillen en bochten."