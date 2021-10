Polsbantsjes ynkoarten breder ynset yn Fryske hoareka

Ljouwert wie ôfrûne wykein de earste gemeente dy't de polsbantsjes brûkte. De hoarekabesikers binne posityf oer de earste ûnderfining mei de nije bantsjes. It brûken fan polsbantsjes moat de rigen foar hoarekasaken koarter meitsje, omdatst mei in polsbantsje dyn QR-koade net mear sjen litte hoechst.

Hieltyd mear ynteresse

Oare gemeenten hawwe no ek ynteresse. Gemeente Hearrenfean is dwaande om de polsbantsjes yn te fieren, Smellingerlân is ek entûsjast: "Omdat het voor de bezoekers gewoon heel erg prettig is als je zo'n polsbandje hebt. Dan weet de horeca meteen: 'doorlopen'", seit boargemaster Jan Rijpstra.

Gemeente Smellingerlân wol dêrom gau mei hoarekaûndernimmers om 'e tafel. "We hebben de horeca uitgenodigd om hierover zo snel mogelijk met ons te spreken. Hoe gaan we het doen, willen jullie het doen, en op welke wijze?"

Gau ynsette

Rijpstra hopet de bantsjes gau ynsette te kinnen. "Als de minister ook zegt dat hij het op deze wijze goed ziet zitten, dan denken wij 'laten we het zo snel mogelijk doen'."

In wurdfierder fan de gemeente Súdwest-Fryslân lit witte dat dêr earst noch net in polsbantsjesysteem ynfierd wurdt.