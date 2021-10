Fryslân feilichste ferkearsprovinsje fan Nederlân

Dat docht bliken út in analyze fan Independer op basis fan data fan de plysje en Rykswettersteat. Mei 4,8 ûngelokken de tûzen ynwenners bist yn Fryslân it feilichst op 'e dyk. De feilichste gemeente is Skiermûntseach, dêr barde yn 2020 gjin inkeld ferkearsûngelok, op it eilân ride ek mar in bytsje auto's.