It ferhaal achter: "It lân fan moarn freget de moed fan hjoed"

We hearre in stim: 'It is it sykjen. In ûnwis taasten en trêdzjen yn it lân achter de krisis. Nije paden, wêr lizze se, hoe rinne se? We moatte foarút. Wa wiist de wei? Wa hat de ideeën, wa de moed?' Sa begjint it telefyzjeprogramma 'Berchrede fan it flakke lân' fan FryslânDOK. Yn de searje komme acht tinkers oan it wurd oer har ideeën oer de wrâld nei corona.

Ferdjipping sykje

Programmamakker Bart Kingma betocht dêrfoar de sin 'It lân fan moarn freget de moed fan hjoed'. Kin er noch weromhelje hoe't dat gie? "It begûn mei de corona-útbraak yn maart ferline jier. Net ien wist wat it wie en hoe't it útpakke soe. Ek foar ús programma's net. In sêne draaie by in aktiviteit koe bygelyks net mear, want alles waard skrast."

"We tochten nei oer watfoar programma's we wol meitsje koenen. It moast oer corona gean, mar we woenen dêryn de ferdjipping sykje. Sa kamen we op it idee om mei minsken te praten dy't in fyzje hawwe oer hoe't de wrâld der nei corona idealiter útsjen moatte soe."