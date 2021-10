Rolstoeltennisser Tom Egberink besoarget Nederlân wrâldtitel

Paralympysk sukses

It is in goed jier foar Tom Egberink. Op de Paralympyske Spelen pakte er al sulver yn it inkeldspul en brûns yn it dûbeldspul.

Egberink komt sels út Dalen, mar wennet by syn freondinne yn Snits.

Sjoch hjir nei de finalewedstriid fan Egberink: