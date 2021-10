De toan fan Henk van der Veer: "Help my even overend je"

Eén keer per jaar gaan we met de mannen fan de ONS Old Skool op stap. Deur de coronabende sat dat der even nyt in, mar foarech weekend was ut wear raak.

En hoe bedenke je ut, we hadden dizze jaargang Valkenburg as de place to be útkoazen. Nòch foar de overstromingen dêr in ut Limburgse heuvellaan was ut hotel al fast leid. Dus betitel oans nyt as Ramptoeristen, earder as sponsors fan de plaatseleke horeka.

In de leeftydskategoary wêr't oans ploech in ferkeard skeelt un jaar al behoarlek. Was ut twee jaar leden nòch 8x un gewoane fyts met 24 fersnellings, diskear was ut únanym 8x un E-bike. Want de tiid dat we un heel weekend allienech mar op ut terras sitte, is ok foargoëd ferleden tiid.

Ik was nòch noait in de buurt fan Valkenburg weest en deur dy E-bike kon ik nou moai wat fan de omgeving siën. Oulopen somer was ut Limburgse fakaansyoard anders dageleks op tv, mar met eigen eigen ogen ut kabbelende rivierke de Geul te siën, is tòch wel even anders as fia ut skerm.

Onfoarstelber dat su'n lullech rivierke, un beekje, ferandere kan in un mònsterleke watermassa dy't alles ferslind kan met rampsalege gefòlgen. Hier en dêr in ut sentrum hewwe se nòch un bealechfol werk om de skade te herstellen en staan de groate oufalkonteners nòch foar de gesloaten deuren.

Teruch naar oans weekend, un bysonder weekend omdat foar ut earst de anderhalve meter nyt mear geldech was. Of ut dêr nou an lach, mar de sfear was eufoarys.

Su stonden der hòrdes frouwen foarege week saterdachavend boven op de tafels te daansen. Overgangstypes dy't met de bloeskes wapperende òf hun leven der fanou hing. Ut testoterongehalte in oans groep flooch ok op tòt ongekende hoogten.

Daansen, ja der mut altyd daanst wurde. Een fan oans jaagt um dan altyd helemaal wear in ut swit en gaat achteroverhangend hééélemaal los, de ruch en de kòp búge richting groan. Allemaal om de 50+ frouwen te imponearen. Mut kanne fyn ik. Hoe lúder der joeld wurdde, hoe gekker de bewegingen.

Tòt ut moment dêr is dat oans Casanova út de onferantwoarde houding omhooch mut. Dat beeld, oans maat helemaal in onmacht as un onnoasel skaap op'e ruch. Echt onfoargetelek met as hoogtepunt de skreeuw: 'Help my even overend je!'

Mar wat un frijheid wear, hearlek. En dy QR-koade? Un wassen neus, kom der mar gau in, Valkenburg het wat in te halen. Wij trouwens ok. We helpe mekaar overend! De live múzyk gaat wear los met De Toreador, Sinjorieta dit is ut momentoooooooooooooooooo!!

Fòlgend jaar mar wear. Uteraard Deo Volente!"