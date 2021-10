De sân liuwen dy't út Roemenië weihelle binne troch de stichting Viervoeters wenne no oan harren nije ferbliuw by de rôfbiste-opfang Felida yn Nijeberkeap. Se sieten yn fierstente lytse romtes, ûnfeilich foar minsk en dier. De eigener hie se fan in Deensk sirkus oernommen. Simba fan trije jier wie der it minste oan ta.